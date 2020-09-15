Galatasaray, mobil uygulamadan bir ayda 4.5 milyon TL ciro elde etti
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Galatasaray, mobil uygulamadan bir ayda 4.5 milyon TL ciro elde etti

Galatasaray'ın "Seninleyiz her yerdeyiz" sloganı ile duyurduğu mobil uygulamaya taraftarların ilgisi büyük oldu. Çoğu taraftar, sarı kırmızılıların daha çok para kazanması için yüksek ücretli paketi tercih etti ve kulüp, 1 ayda 4.5 milyon TL ciro elde etti.

15.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:04

Galatasaray'da futbol takımı başta olmak üzere tüm branşlarla ilgili özel paylaşım, video ve içeriklerinin yer aldığı mobil uygulamayı 1 ayda 520 bin kişi indirdi.

Uygulamayı indiren Galatasaray taraftarlarından 60 bini ise tüm özel paylaşım ve içeriklerin yer aldığı paralı üyelik seçeceğini tercih ederek kulübüne destek oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün titizlikle incelediği verilere göre; bu 60 bin üyenin 28 bini, yani yarıya yakını gönül verdiği sarı-kırmızı renklerin daha iyi bir gelir elde etmesi adına indirimin uygulandığı yıllık değil aylık abonelik seçeceğini tercih etti.

YURT DIŞINDAN İLGİ

Bu durum, ilk olarak aylık üyelik seçeceğini tercih edenlerin aboneliklerini devam ettirmesiyle tespit edildi. Uygulamayı yurt dışından ise 11 bin üyenin indirdiği belirtildi.

Mobil uygulamasından şu ana kadar yaklaşık 4.5 milyon TL toplam ciro elde edilmiş oldu.

(Hürriyet)

Galatasaray, mobil uygulamadan bir ayda 4.5 milyon TL ciro elde etti
Haber Yorumları (3)
GALA4: Bende üyeyim mobil uygulamaya güzel bir uygulama olmuş fakat ücreti biraz daha makul seviyeye çekerlerse daha güzel olur. Daha fazla kişi talepte bulunur. Sürümden kazanılır.
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İLOMİLO: RESMEN HAKSIZ YERE GEREKSİZ VE YANLIŞ YERE KAZANÇ. . BU PARA YOKSULLAR KİMSESİZLER YETİMLER İÇİN TOPLANSA ÜLKE İFLAH OLUR. .
Cevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır
KRAL: ACABA HİÇ BİR YOKSULA YARDIM DA BULUNDUNMU!!!!!
1 Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 11:32:12. #1.14#
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