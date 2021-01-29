Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin West Bromwich'e transfer olduğunu resmi olarak TFF'ye bildirdi. İngiliz ekibinin hocası Sam Allardyce yaptığı açıklamada Senegalli forvetin bugün sözleşme imzalayacağını söyledi.

Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne'nin İngiltere'ye transfer olacağı TFF'ye bildirildi. Golcü futbolcu kiralık olarak West Bromwich forması giyecek.

WEST BROMWICH'TEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

West Bromwich Teknik Direktörü Sam Allardyce da yaptığı basın toplantısında, "Mbaye Diagne konusunda bir sorun çıkmazsa umarım bugün bizimle olacak, henüz değil. Kapıdan içeri girmediği sürece ben dikkatli konuşurum. Bize önde katkısı olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

DIAGNE'YE VEDA ETTİLER

G.Saray'da bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Mbaye Diagne bir kez daha kiralandı. Senegalli forvet, Premier Lig ekibi West Bromwich Albion ile el sıkışırken dün de takım arkadaşlarına veda etti. Florya'da Gaziantep maçı öncesinde yapılan son idmana gelen 29 yaşındaki golcü, sıcak bir veda ile İngiltere'ye uğurlandı. Oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı öğrenildi.