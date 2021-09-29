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SPOR Galatasaray, Marsilya maçı için Fransa'ya gitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, Marsilya maçı için Fransa'ya gittiİbrahim YILDIZ - -Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın deplasmanda Marsilya ile oynayacağı maç için Fransa'ya gitti.

Galatasaray, Marsilya maçı için Fransa'ya gitti

İbrahim YILDIZ - -

Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın deplasmanda Marsilya ile oynayacağı maç için Fransa'ya gitti.

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Marsilya'ya hareket eden Sarı-kırmızılı kafilede, sakatlığını atlatan ve takımla beraber antremanlara çıkan Sacha Boey yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncusu bugün TSİ 19.00'da Velodrome Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılılar karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da maçın oynanacağı Velodrome Stadyumu'nda TSİ 19.30'da yapacak.

Galatasaray'ın Marsilya maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."

SPOR Galatasaray, Marsilya maçı için Fransa'ya gitti

SPOR Galatasaray, Marsilya maçı için Fransa'ya gitti

SPOR Galatasaray, Marsilya maçı için Fransa'ya gitti

SPOR Galatasaray, Marsilya maçı için Fransa'ya gitti
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