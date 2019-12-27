Galatasaray, Manuel Da Costa ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı
Sezonu kapatan Kongolu oyuncunun yerine maliyeti düşük bir isim arayan Aslan, daha önce Sivas ve Medipol Başakşehir formalarını da giyen 33 yaşındaki Faslı stoper ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı. Bonservisi elinde olan stoper, Türkiye'den gelen teklifleri de 'Galatasaray'la anlaştım' diyerek reddetti.
Sezon başında 12 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, ara transferin de en hızlı takımı olacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de zirve yarışına ortak olmak için ilk 11'ini büyük ölçüde değiştirecek. Linnes ve Emre Akbaba'ya lisans çıkaracak Galatasaray'da Diagne'nin dönüşü kesinleşti. Monaco'dan Onyekuru ve RB Leipzig'den Saracchi'yi kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulübün 6. transferi Manuel Da Costa oldu.
Al-İttihad'la sözleşmesini fesheden Da Costa ile kesin anlaşma sağlandı ve ön protokol imzalandı. Çapraz bağları kopan Luyindama'nın yerine geçici çözüm arayan Galatasaray, bonservisi elinde olduğu için Da Costa'da karar kılarken, 33 yaşındaki Faslı stoper ligin ikinci yarısında Marcao'nun partneri olacak.
2020-21 SEZONU İÇİN OPSİYONU VAR
Hava hakimiyeti ile dikkat çeken Da Costa, duran toplarda önemli skor katkısı sağlıyor. Sözleşmesine sezon sonunda geçerli +1 yıl opsiyon maddesi koyulan başarılı stoper, Türkiye'den gelen birçok teklifi "Galatasaray'la anlaştım" diyerek de reddetti. Uzun vadede Luyindama'yı satmayı planlayan yönetim, Kongolu stoperi dönene kadar Da Costa ile idare edecek. Böylece savunmaya yüksek maliyetli transfer yerine uygun bir takviye de yapılmış olacak.
Fransa doğumlu Faslı oyuncu kariyeri boyunca 26 kez de Fas Milli Takımı formasını giyerken, 1 kez de ağları buldu.
Haber Videosu: Galatasaray, Manuel Da Costa ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı
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bir beleşci daha geldi iki maç sonra onunda cılkı çıkarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TAM YERİNE GELDİN, HURDALIKTA FAZLA SIRITMAZSIN.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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DAHA YAŞLI YOK MU BU ÇOK GENÇ İLERİ HIZLI OYNAYACAK OYUNCU LAZIM BİZE ALEX TELLES GİBİ BRUMA GİBİ ONYEKURU GİBİ HIZLI FORVETİ BESLEYECEK FUTBOLCU ORTADA OYUNU YÖNETEBİLECEK SNEİJDER GİBİ İLERİ OYNAYAN FUTBOLCU YOK Kİ HEP ARKAYA OYNUYORUZ DURMADAN DA COSTA İLE DAHA GERİ OYNARIZ SANIRIMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır