Galatasaray Mağlubiyetinin Ardından, Bursaspor'un Özlüce Tesislerinde Ortalık Karıştı
Bursasporlu taraftarlar, 5-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından takımı ve yönetimi Özlüce Tesislerinde protesto etti.
Bursaspor taraftarı, Galatasaray yenilgisinin ardından takımlarını ve yönetimi Özlüce Tesisleri'nde protesto etti. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, taraftarlar tesislerden ayrıldı.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Yeşil beyazlı ekibin taraftarları ise maçın hemen ardından Bursaspor Özlüce Tesisleri'nin önünde toplanmaya başladı. Yaklaşık 100 kişilik taraftar, tesislerin önünde yönetimi istifaya davet ederek son haftalarda alınan kötü sonuçları protesto etti.
POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI
1 saat 20 dakikalık gecikmenin ardından sivil bir otobüs ile maçın oynandığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'dan ayrılan Bursaspor kafilesi, tesislere giriş yaptığı esnada tansiyon yükseldi. Çevik kuvvet ve polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik güçleri ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Yeşil beyazlı ekibin otobüsü ayrıca Özlüce Tesisleri'ne taraftarın bulunduğu bölgeden değil, İzmir yolu tarafından girdi. Tesislere gelen taraftarın bir bölümü kafilenin içeriye girmesinin ardından, tesislerden ayrıldı. Diğer bir grup ise bir süre daha yönetim ve futbolcular aleyhine sloganlar atmaya devam etti. Ardından bu grup da tesislerden ayrıldı.
-
yeni stadın adını timsah arena yaptılar gıkınız çıkmadı teksaslılar o gün bugündür beter olun diyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
beter olun düşün inşallah geçen sene trabzon yattıda ligde kaldınızCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Ayol ne istediniz Booorsasporumdan. Insan 5 tane atarmi ayol, topuklu ayakkabilarimla saldiririm size.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
-
Beter olsunlar :DCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
bu taraftarların çoğu çorbacı bursasporu gönülden seven taraftarı yok.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır