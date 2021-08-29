Galatasaray maçından notlar
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Galatasaray maçından notlar

Galatasaray maçından notlar
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor

Galatasaray'da ilk 11'de 4 değişiklikTerim, Falcao ve Yedlin'e kadroda yer vermediMorutan ilk maçında 11'deKaan ÜLKER / - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

Galatasaray'da ilk 11'de 4 değişiklik

Terim, Falcao ve Yedlin'e kadroda yer vermedi

Morutan ilk maçında 11'de

Kaan ÜLKER/ - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetti. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yaptı. 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Randers ile oynanan maçın 11'inde 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel'in yerine Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau ve Morutan'a şans verdi. Galatasaray, Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau, Morutan ve Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı. Terim; Falcao ve Yedlin'e ise Kasımpaşa maçının kadrosunda yer vermedi.MORUTAN İLK MAÇINDA 11'DEGalatasaray'ın Romanya ekibi FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç oyuncuya ilk maçında ilk 11'de şans verdi.BARIŞ ALPER YILMAZ LİGDE İLK KEZ 11'DE Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, ligde ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 11'de forma giydi. Randers ile oynanan karşılaşmada gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne giren genç kanat oyuncusuna, teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında 11'de şans verdi.KASIMPAŞA'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa'da ise teknik direktör Cihat Arslan, Süper Lig'in 2'nci haftasında iç sahada 2-0 kazanılan GZT Giresunspor maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak Galatasaray maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam, Eysseric ve Ben Ouanes'in yerine ilk 11'de Eren Elmalı ve Travnik'e şans verdi. Arslan, zorlu Galatasaray maçında şu 11'i sahaya sürdü: "Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Evren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga, Jörgensen."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker

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