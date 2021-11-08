Galatasaray maçında yayının kesilmesine neden olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven- Galatasaray maçının yayıncısı TV8'e karşılaşmada yasa dışı bahis sitesi yaparak kumar oynamaya özendirdiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMINA CEZA

T24'te yer alan habere göre; PSV Eindhoven-Galatasaray karşılaşmasının TV8'deki canlı yayınında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığına ilişkin şikayeti gündemine alan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, TV8'e 457 bin 308 TL tutarında para cezası verdi.

26 DAKİKA BOYUNCA REKLAMLAR GÖSTERİLDİ

Reklam Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda müsabaka esnasında; maçın başlamasından itibaren 26 dakika boyunca, stadyumda saha kenarında ve kale yanlarında yer alan reklam stantlarının üstüne yurt içi ve yurt dışı menşeli yasadışı bahis şirketlerinin reklamının dijital olarak yerleştirildiği ve ekranda sürekli görünür vaziyette olduğu, yasadışı bahis sitesi reklamlarının mevzuata göre açıkça yasak olduğu, anılan dijital reklamların futbol izleyicisi tüketicilerin merakını uyandıran ve izleyiciyi canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren içerikte olduğu, bu reklam yayınlarının; izleyicilerin internet ortamında çok yaygın olan illegal bahis sitelerine yönelmesine yol açabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir" ifadelerin kullanıldı.

RTÜK DE İKİ AY ÖNCE PARA CEZASI UYGULAMIŞTI

Tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu belirtilerek, "Reklam veren TV8 TV Yayıncılık A.Ş. hakkında, 6502 sayılı Kanun'un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca 457 bin 308 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir" denildi. Söz konusu yayına RTÜK de iki ay önce para cezası uygulamış ancak cezanın miktarı açıklanmamıştı.

"UYGULANAN SANAL REKLAM TAMAMEN BİLGİMİZ DIŞINDADIR"

21 Temmuz'daki yayının ardından gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, "PSV - Galatasaray maçında TV'de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8'in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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