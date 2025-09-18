Galatasaray maçı şifresiz mi?

Sezona Devler Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray, zorlu Almanya deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak üç puanla dönmek istiyor. Futbolseverler ise bu heyecan dolu mücadeleyi izlemek için "Frankfurt – Galatasaray maçı canlı izle" ve "Frankfurt – Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak mı?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte dev maça dair merak edilen tüm detaylar...

GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan yayın yapıyor. Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak erişime açık durumda.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasındaki dev mücadele 18 Eylül Perşembe günü sahne alacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı saat 22.00'de başlayacak düdükle start alacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt'un karşı karşıya geleceği mücadele, Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.