Galatasaray maçı ne zaman? Şifresiz mi, hangi kanalda? Galatasaray - Olimpik Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Uefa Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray grubun 5. maçında sahasında Marsilya ile karşılaşacak.

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Galatasaray-Marsilya maçı EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.

GALATASARAY OLİMPİK MARSİLYA MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne

Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres, Gerson, Kamara, Guendouzi, Cengiz, L. Henrique, Milik

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda yapılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek.

Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

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