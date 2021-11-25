Galatasaray maçı ne zaman? Şifresiz mi, hangi kanalda? Galatasaray - Olimpik Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın maçı ne zaman? Galatasaray 5'inci hafta maçında sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından Avrupa'da kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray, Marsilya maçını kazanıp grubu lider bitirmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray - Olimpik Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Uefa Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray grubun 5. maçında sahasında Marsilya ile karşılaşacak.
25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Galatasaray-Marsilya maçı EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.
- Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne
- Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres, Gerson, Kamara, Guendouzi, Cengiz, L. Henrique, Milik
Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.
Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda yapılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek.
Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.
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