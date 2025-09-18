Haberler

Galatasaray maçı bugün mü, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Güncelleme:
Avrupa sahnesindeki ilk sınavına çıkacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup etabının açılış maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma, Frankfurt Arena'da oynanacak. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray maçı bugün mü, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine başlamak için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen Galatasaray, üç puan hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray maçı bugün mü, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu, yarın oynanacak lig aşaması ilk hafta maçlarıyla resmen başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda dev mücadeleler futbolseverleri bekliyor.

GALATASARAY FRANKFURT DEPLASMANINDA

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi olan Galatasaray, ilk haftada zorlu bir sınava çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Perşembe günü Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk olarak sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

YENİ FORMATTA MÜCADELE SİSTEMİ

Bu sezon lig usulü olarak düzenlenen turnuvada 36 takım yer alıyor. Her ekip toplam 8 maç oynayacak. Bu karşılaşmaların sonunda ilk 8 sırada yer alan kulüpler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıradaki takımlar ise çift maçlı eleme oynayarak son 16'ya kalma şansı arayacak. Klasmanda 24. sıranın altında kalan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
17 EYLÜL SALI

• 19.45 Athletic Bilbao – Arsenal

• 19.45 PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise

• 22.00 Juventus – Borussia Dortmund

• 22.00 Real Madrid – Olimpik Marsilya

• 22.00 Benfica – Karabağ

• 22.00 Tottenham – Villarreal

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

• 19.45 Olympiakos – Pafos

• 19.45 Slavia Prag – Bodo/Glimt

• 22.00 Ajax – Inter

• 22.00 Bayern Münih – Chelsea

• 22.00 Liverpool – Atletico Madrid

• 22.00 Paris Saint-Germain – Atalanta

19 EYLÜL PERŞEMBE

• 19.45 Club Brugge – Monaco

• 19.45 Kopenhag – Bayer Leverkusen

• 22.00 Eintracht Frankfurt – Galatasaray

• 22.00 Manchester City – Napoli

• 22.00 Newcastle United – Barcelona

• 22.00 Sporting Lizbon – Kairat

Osman DEMİR
