Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta? 4 Kasım Perşembe Galatasaray - L. Moskova maçı hangi kanalda, ne zaman? GS maçı saat kaçta?
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubu 4. maçında Rusya'nın güçlü ekiplerinden Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatasaray - Lokomotiv Moskova Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın rövanşı hangi gün? 4. grup maçları saat kaçta başlıy
Galatasaray'ın maçı saat kaçta merak ediliyor. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak olan mücadele son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. UEFA Avrupa Ligi E grubu 4. maçında evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak olan Aslan mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Vatandaşlar konu ile ilgili internette en çok "Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatsaray Lokomotiv Moskova Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS maçı ne zaman, kaçta? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta?" gibi soruları aratmakta.
Galatasaray - Lokomotiv Moskova 4 Kasım Perşembe bugün saat 20:45'de başlayacak.
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.
Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.