Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta? 4 Kasım Perşembe Galatasaray - L. Moskova maçı hangi kanalda, ne zaman? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray'ın maçı saat kaçta merak ediliyor. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak olan mücadele son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. UEFA Avrupa Ligi E grubu 4. maçında evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak olan Aslan mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Vatandaşlar konu ile ilgili internette en çok "Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatsaray Lokomotiv Moskova Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS maçı ne zaman, kaçta? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta?" gibi soruları aratmakta.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova 4 Kasım Perşembe bugün saat 20:45'de başlayacak.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk

ARDA VE BOEY YOK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.

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