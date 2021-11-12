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Galatasaray-Lokomotiv maçı tekrar oynanacak mı? İşte UEFA'nın cevabı

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UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçının kural hatası nedeniyle hükmen galibiyetiyle sonuçlanması ya da tekrar edilmesi yönündeki itirazını reddetti.

Uefa'ya başvuran Galatasaray, maçın tekrar edilmesi yönünde talepte bulunmuştu. UEFA'dan GAalatasaray'a yanıt geldi. UEFA Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

"KABUL EDİLEMEZ"

UEFA tarafından yapılan açıklamada, "Galatasaray AŞ ile Lokomotiv Moskova arasında 4 Kasım 2021'de oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itiraza ilişkin olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu aşağıdaki kararı aldı:

Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray-Lokomotiv maçı tekrar oynanacak mı? UEFA kararını verdi

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Lokomotiv Moskova'da Dmitry Zhivoglyadov, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonucu 90+1'de maçtaki ilk sarı kartını gördü.

Ardından bir pozisyon sonrası futbolcular arsında çıkan tartışma nedeniyle Galatasaray'dan Diagne, Lokomotiv Moskova'dan ise 6 numaralı Dmitry Borinov ve 2 numaralı Dmitry Zhivoglyadov sarı kart gördü. Gördüğü kart sonrasında Zhivoglyadov şaşkın şaşkın etrafına baktı, ardından görev bölgesine geri döndü. Maç kısa bir süre sonra tamamlandı.

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