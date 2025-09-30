Haberler

Galatasaray Liverpool ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i!

Galatasaray Liverpool ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i!
Güncelleme:
Galatasaray Liverpool maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Galatasaray Liverpool maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Liverpool ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Liverpool muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Galatasaray Liverpool maç kadrosu 11'ler! Galatasaray Liverpool maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Galatasaray Liverpool maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Liverpool ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Liverpool muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ KADROSU 11'LERİ

Galatasaray Liverpool maçı 11'leri açıklandı:

Galatasaray'ın 11'i: Uğurcan, Singo, Sánchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, İlkay, Yunus Akgün, Osimhen.

Liverpool'un 11'i: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Jones, Wirtz, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike.

Galatasaray Liverpool ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i!

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına tam kadro olarak çıkacak.

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, 3 resmi maçın ardından Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. Müsabakaya ilk 11'de başlaması beklenen yıldız santrfor, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletecek.

