Galatasaray, bugüne kadar oynadığı dört hazırlık maçının tamamını galibiyetle tamamladı. Sarı kırmızılı ekip, hem kadro uyumunu hem de sezon öncesi form durumunu bu karşılaşmalarda test etme fırsatı buldu. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY'DAN SEZON ÖNCESİ SON PROVA

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son hazırlık maçında İtalya'nın köklü kulübü Lazio ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, mücadeleye Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta çıkacak. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen maç öncesinde bilet satışları da başlıyor.

DÖRT MAÇTA DÖRT GALİBİYET

Galatasaray, bugüne kadar oynadığı dört hazırlık maçının tamamını galibiyetle tamamladı. Sarı kırmızılı ekip, hem kadro uyumunu hem de sezon öncesi form durumunu bu karşılaşmalarda test etme fırsatı buldu.

GALATASARAY - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Büyük heyecana sahne olacak Galatasaray - Lazio maçı, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak ve S Sport Plus platformundan canlı olarak izlenebilecek.

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞTA?

Maç biletleri, 29 Temmuz Salı günü itibarıyla www.passo.com.tr üzerinden Passolig kart sahiplerine satışa sunulacak. GSPlus Premium üyeleri ise 27 Temmuz Pazar saat 14.00'ten 28 Temmuz Pazartesi saat 13.00'e kadar öncelikli olarak bilet satın alabilecek. GSPara kart sahipleri de 28 Temmuz Pazartesi saat 14.00 ile 29 Temmuz Salı saat 13.00 arasında bilet alma imkanına sahip olacaklar.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Galatasaray - Lazio hazırlık maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

• Premium: 18.000 TL

• Delux: 17.000 TL

• Lux: 16.000 TL

• Classic: 15.000 TL

• Kategori 1: 10.000 TL

• Kategori 2: 9.000 TL

• Kategori 3: 8.000 TL

• Kategori 4: 7.000 TL

• Kategori 5: 6.500 TL

• Kategori 6: 5.500 TL

• Kategori 7: 5.000 TL

• Kategori 8: 4.000 TL

• Kategori 9: 3.000 TL

• Kategori 10: 1.400 TL

• Kategori 11: 1.300 TL

• Misafir: 1.300 TL