GALATASARAY LAZİO MAÇ KADROSU || Galatasaray Lazio maç kadrosu belli oldu mu, MUHTEMEL 11'LER KİM?

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İtalya'nın köklü ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın hangi oyuncularla sahada olacağı ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray – Lazio maç kadrosu açıklandı mı, muhtemel 11'de kimler yer alabilir? İşte, merak edilen tüm detaylar…

GALATASARAY LAZİO MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio ile özel bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. 2 Ağustos Cumartesi akşamı RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesi, sarı-kırmızılı ekibin maç kadrosu ise henüz kulüp tarafından resmî olarak duyurulmadı.

Galatasaray Lazio maç kadrosu belli oldu mu

Karşılaşmanın saat 21.00'de başlayacağı ve tv100 ile S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacağı açıklanırken, teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor. Taraftarlar, özellikle yeni transferlerin bu maçta forma giyip giymeyeceğini öğrenmek istiyor.

Galatasaray Lazio maçı muhtemel 11'ler

GALATASARAY LAZİO MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray: Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Jakobs, Ahmed Kutucu.

Lazio: Provedel, Gila, Lazzari, Provstgaard, Tavares, Rovella, Guendeouzi, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.