Galatasaray'la yolları ayrılan Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafaları karıştırdı - Haberler Spor
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Galatasaray'la yolları ayrılan Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafaları karıştırdı

Haberler.com, Servet Uzun - Spor
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Galatasaray'da efsane olarak görülen ancak bu sezon aldığı peş peşe kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Fatih Terim'le ilgili İtalyan kulübü Fiorentina'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fiorentina'nın sosyal medyadan, 2001 yılında İtalya Kupası'nda finale yükselmelerinin yıl dönümünde Fatih Terim'i paylaşması, yeni görev verileceği sinyali olarak algılandı.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlardan sonra Galatasaray'ın gönderdiği Fatih Terim ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak Fatih Terim'in Galatasaray'a başkan olmak için çalışmalara başladığı öne sürülürken deneyimli hocayla ilgili İtalya'nın köklü kulüplerinden olan Fiorentina'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

TERİM'İN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Fiorentina, Terim'in 2001 yılında takımın başındayken İtalya Kupası'nda Milan'ı 2-0 yendiği maçtaki görselini paylaştı. Kulüp bu paylaşıma, "İtalya Kupası yarı final rövanş maçında menekşeler, AC Milan'ı 2-0 yenerek finale yükseldi" notunu düştü. Bu paylaşım, Terim'in yeniden Floransa ekibinin başına geçeceği mesajı verdiğine yoruldu.

Galatasaray'la yolları ayıran Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafaları karıştırdı

Servet Uzun
Servet Uzun
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Galatasaray, Fatih Terim, Floransa, İtalya, Spor, Haber

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