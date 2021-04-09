Galatasaray'la karşılaşacak Karagümrük'te 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşılacak Karagümrük'te koronavirüs depremi yaşanıyor. İstanbul ekibinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın testleri pozitif çıktı.

Şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkacak Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Karagümrük'te Fabio Borini ve Lucas Biglia koronavirüse yakalandı.

"FUTBOLCULARIMIZIN GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ"

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Kovid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.