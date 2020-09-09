Galatasaray, Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşüyor Galatasaray, Inter'de forma giyen Kwadwo Asamoah için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladı. Stoke City'den Etebo'yla resmi sözleşme imzalayan ekip, Ganalı yıldız için de Serie A devi Inter ile temas kurdu.

Galatasaray'da merakla beklenen orta saha transferi gerçekleşti. Sarı kırmızılılarda Etebo'nun sözleşme imzalamasının ardından Inter'li Kwadwo Asamoah da gündeme geldi.

Gana basınından footballghana.com'da yer alan habere göre Galatasaray, Asamoah için Inter ile temas kurarak görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer aldığı iddia edilen Asamoah için en ciddi adayın Galatasaray olduğu ve iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

BEDELSİZ KİRALAMA TEKLİF EDİLDİ

Galatasaray'ın Inter'e bedelsiz kiralama teklifi yaptığı ve Conte'nin de Asamoah'ı kadrosunda düşünmediği belirtildi. Sarı kırmızılı takımın Inter ile görüşmelerde sona yaklaştığı ve transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

FLORYA'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Ganalı oyuncu 2017 yılında Inter forması giyerken Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. Ardından Juventus'a imza atmıştı.