Galatasaray küme düşer mi? GS küme düşer mi?

Galatasaray küme düşer mi? GS küme mi düşer mi? Galatasaray bugün Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Bunun akabinde taraftarlar, Galatasaray küme düşer mi? Galatasaray'ın küme düşmemesi için kaç puan alması gerekiyor? GS küme düşer mi? merak etmişti. Detaylar yazımızda...

GALATASARAY KÜME DÜŞER Mİ? KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray şuanda ligde 32 puanla ve 13. sırada yer alıyor. Ligde toplamda 20 takım mevcut ve ligi son 4 sırada tamamlayan takımlar bir alt lige düşecektir. Süper Lig güncel puan durumu şöyle:

Buna göre ligde şuanda Galatasaray 13. sırada yer almaktadır. Puanı ise 32'dir.

GALATASARAY KÜME DÜŞER Mİ?

Ligi 17. 18. 19 ve 20. sırada bitiren takımlar TFF 1. lige düşecektir. Şu anda Galatasaray ligde 13. sırada ve 32 puanda yer alıyor. Ligde 17. sırada olan takım ise Giresunspor'dur. Onların puanı da 26'dır.

Ligde toplam 38 maç oynanacak. Şuana kadar 26 maç oynandı. Ligin son 8 takımı ve puan durumu şöyle:

13. sıradaki takım : Galatasaray 32 puanda

14. sıradaki takım : Antalyaspor 31 puanda

15. sıradaki takım : Kasımpaşa 29 puanda

16. sıradaki takım : Göztepe 27 puanda

17. sıradaki takım : Giresunspor 26 puanda

18. sıradaki takım : Rizespor 23puanda

19. sıradaki takım : Altay 22 puanda

20. sıradaki takım : Yeni Malatya 16 puanda

SÜPER LİGDE KAÇ TAKIM KÜME DÜŞECEK?

Bu sezon yapılan açıklamaya göre ligde son 4 sırada olan takımlar TFF 1. lige düşecektir.

GALATASARAY'IN LİGDEKİ SON MAÇLARI NELERDİR?

Galatasaray - Ç. Rizespor

Konyaspor - Galatasaray

Galatasaray - Beşiktaş

Gaziantep FK - Galatasaray

Galatasaray - Karagümrük

Fenerbahçe - Galatasaray

Galatasaray - Yeni Malatya

Altay - Galatasaray

Galatasaray - Sivasspor

Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray - Adana Demirspor

Antalyaspor - Galatasaray

Haberler.com - Gündem