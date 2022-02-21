Galatasaray küme düşer mi? GS küme düşer mi?
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Süper Lig 2021-2022 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Ligi'nde büyük başarılara imza atan Galatasaray bu sezon ligde alt sıralarda yer alıyor. Şu anda 32 puanla 13. sırada yer alan Galatasaray küme mi düşer mi merak ediliyor. Peki, Galatasaray küme düşer mi? Galatasaray'ın küme düşmemesi için kaç puan alması gerekiyor? 2022 GS küme mi düşer mi? İşte detaylar...
Galatasaray küme düşer mi? GS küme mi düşer mi? Galatasaray bugün Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Bunun akabinde taraftarlar, Galatasaray küme düşer mi? Galatasaray'ın küme düşmemesi için kaç puan alması gerekiyor? GS küme düşer mi? merak etmişti. Detaylar yazımızda...
Galatasaray şuanda ligde 32 puanla ve 13. sırada yer alıyor. Ligde toplamda 20 takım mevcut ve ligi son 4 sırada tamamlayan takımlar bir alt lige düşecektir. Süper Lig güncel puan durumu şöyle:
Buna göre ligde şuanda Galatasaray 13. sırada yer almaktadır. Puanı ise 32'dir.
Ligi 17. 18. 19 ve 20. sırada bitiren takımlar TFF 1. lige düşecektir. Şu anda Galatasaray ligde 13. sırada ve 32 puanda yer alıyor. Ligde 17. sırada olan takım ise Giresunspor'dur. Onların puanı da 26'dır.
Ligde toplam 38 maç oynanacak. Şuana kadar 26 maç oynandı. Ligin son 8 takımı ve puan durumu şöyle:
13. sıradaki takım : Galatasaray 32 puanda
14. sıradaki takım : Antalyaspor 31 puanda
15. sıradaki takım : Kasımpaşa 29 puanda
16. sıradaki takım : Göztepe 27 puanda
17. sıradaki takım : Giresunspor 26 puanda
18. sıradaki takım : Rizespor 23puanda
19. sıradaki takım : Altay 22 puanda
20. sıradaki takım : Yeni Malatya 16 puanda
Bu sezon yapılan açıklamaya göre ligde son 4 sırada olan takımlar TFF 1. lige düşecektir.
- Galatasaray - Ç. Rizespor
- Konyaspor - Galatasaray
- Galatasaray - Beşiktaş
- Gaziantep FK - Galatasaray
- Galatasaray - Karagümrük
- Fenerbahçe - Galatasaray
- Galatasaray - Yeni Malatya
- Altay - Galatasaray
- Galatasaray - Sivasspor
- Başakşehir - Galatasaray
- Galatasaray - Adana Demirspor
- Antalyaspor - Galatasaray