Galatasaray (GS) küme düşer mi, kaçıncı sırada? Galatasaray'ın küme düşmemesi için kaç puan alması gerekiyor? 2022 GS küme mi düşecek?

Galatasaray küme düşer mi? GS küme mi düşecek? GS'nin küme düşmemesi için kaç puan alması gerekiyor? Galatasaray'ın ligde son kalan maçları hangileridir? Galatasaray bugün hazırlık maçında Tuzlaspor'a yenilmişti. Bunun akabinde taraftarlar, Galatasaray küme düşer mi? Galatasaray'ın küme düşmemesi için kaç puan alması gerekiyor? GS küme mi düşecek? merak etmişti. Detaylar yazımızda...

GALATASARAY LİGDE KAÇ PUANDA? KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray şuanda ligde 27 puanda ve 15. sırada yer alıyor. Ligde toplamda 20 takım mevcut ve ligi son 4 sırada tamamlayan takımlar bir alt lige düşecektir. Süper Lig güncel puan durumu şöyle:

Buna göre ligde şuanda GS 15. sırada yer almaktadır. Puanı ise 27'dir.

GALATASARAY KÜME DÜŞER Mİ?

Galatasaray bugün Tuzlaspor'a yenildikten sonra sosyal medyada bazı futbol severler GS'nin küme düşebileceği ile ilgili yorumlar yaptı. Fakat bunu matematiksel olarak incelemek gerekmektedir. Ligi 17. 18. 19 ve 20. sırada bitiren takımlar TFF 1. lige düşecektir. Şuanda Galatasaray ligde 15. sırada ve 27 puanda yer alıyor. Ligde 17. sırada olan takım ise Antalyaspor'dur. Onların puanı da 24'dür.

Ligde toplam 38 maç oynanacak. Şuana kadar 23 maç oynandı. Ligin son 7 takımı ve puan durumu şöyle:

14. sıradaki takım : Göztepe 27 puanda

Göztepe 27 puanda 15. sıradaki takım : Galatasaray 27 puanda

Galatasaray 27 puanda 16. sıradaki takım : Giresunspor 26 puanda

Giresunspor 26 puanda 17. sıradaki takım : Antalyaspor 24 puanda

Antalyaspor 24 puanda 18. sıradaki takım : Rizespor 22 puanda

Rizespor 22 puanda 19. sıradaki takım : Altay 18 puanda

Altay 18 puanda 20. sıradaki takım : Yeni Malatyaspor 16 puanda

Galatasaray'ın küme düşme hattına yaklaştığını görüyoruz. Eğer Galatasaray önümüzdeki 2 hafta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırsa, Antalyaspor ve Giresunspor ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırsa bu durumda GS ligde 17. sıraya gerileyecek ve küme düşme hattı içerisinde olacaktır. Galatasaray'ın küme düşmemesi için önümüzdeki maçları kazanması gerekiyor.

SÜPER LİGDE KAÇ TAKIM KÜME DÜŞECEK?

Bu sezon yapılan açıklamaya göre ligde son 4 sırada olan takımlar TFF 1. lige düşecektir.

GS KÜME DÜŞMEMESİ İÇİN KAÇ PUAN TOPLAMASI GEREKİYOR?

Ligdeki son 4 takımın kalan maçlarının hepsini kazandığını varsayalım; Bu durumda Galatasaray'ın küme düşmemesi için kalan maçlarda sadece 1 mağlubiyet ve 14 galibiyet alması gerekiyor. Dediğimiz gibi ligde son 4 takımın en iyisi olan Antalyaspor geriye kalan maçlarının hepsini kazanırsa (şuan 24 puan) haliyle Galatasaray'ın son 4 içerisine girmemesi için maksimum 1 mağlubiyet alması gerekli. Ama Antalyaspor geriye kalan maçlarının hepsini kazanamayabilir. Bu durumda işler değişecektir.

Kısacası şuanda Galatasaray küme düşme hattının sadece 3 puan önünde yer almaktadır. Şuanda 24 puanlı olan Antalyaspor 17. sırada ve küme düşme hattında yer alıyor. Tekrar belirtelim ligi son 4 sırada tamamlayanlar küme düşecek.

GALATASARAY'IN LİGDEKİ SON MAÇLARI NELERDİR?

Alanyaspor - Galatasaray

Galatasaray - Kayserispor

Göztepe - Galatasaray

Galatasaray - Ç. Rizespor

Konyaspor - Galatasaray

Galatasaray - Beşiktaş

Gaziantep FK - Galatasaray

Galatasaray - Karagümrük

Fenerbahçe - Galatasaray

Galatasaray - Yeni Malatya

Altay - Galatasaray

Galatasaray - Sivasspor

Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray - Adana Demirspor

Antalyaspor - Galatasaray

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