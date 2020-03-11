SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük - Spor
Tevfik Fikret, Galatasaray, Futbol, Spor

G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Kadıköy'de alınan Fenerbaçe derbisi galibiyetle ilgili, "Uzun zamandır şeytanın bacağını kıramamıştık. Anadolu deplasmanından uzun bir süre sonra zaferle döndük" dedi.

11.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:22
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük

Galatasaray Kulübünün mart ayı divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen toplantıda, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, eski başkanlardan Faruk Süren ve Dursun Özbek ile divan kurulu üyeleri hazır bulundu.

"FUTBOL TAKIMIMIZ, BAŞARILARINA YENİ BİR HALKA EKLEYECEKTİR"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eşref Hamamcıoğlu, futbol takımının iyi gidişine değinerek, "2020 yılına girdiğimizden beri hepimizi olumsuz etkileyecek olaylar yaşıyoruz. Fakat moralimizi düzelten ve hepimizi yeniden umutlandıran bir şey var. Profesyonel futbol takımımızın son 3 ayda gösterdiği olağanüstü başarı, umarım hepimizin desteğiyle devam edecektir. Profesyonel futbol takımımız, diğer branşlarda da olmasını temenni ettiğimiz şekilde başarılarına yeni bir halka ekleyecektir." ifadelerini kullandı.

"ANADOLU DEPLASMANINDAN ZAFERLE DÖNDÜK"

Süper Lig'deki derbide Fenerbahçe'yi yaklaşık 20 yıl sonra rakip sahada mağlup ettiklerini hatırlatan Hamamcıoğlu, "Bir Anadolu deplasmanından uzun süre sonra zaferle döndük. Bundan dolayı sevincimiz oldukça fazla. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve sizlerin adına onları kutluyorum." diye konuştu.

"PANİK YARATIR DİYE DÜŞÜNDÜK"

Eşref Hamamcıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplantıyı iptal etme veya yerini değiştirme talepleri geldiğini belirterek, "Koronavirüs ile ilgili son bir haftada yoğun telefonlar aldık. Bir kısmı divan kurulunun iptali, bir kısmı da başka yerde yapılmasıyla ilgiliydi. Sonunda hekim üyelerimizle konuşarak toplantının yapılması gerektiğine karar verdik. İptali söz konusu olamazdı. Devlet otoritesinden bu tür toplantıların iptaliyle ilgili bir telkin gelmeden Galatasaray Spor Kulübü olarak iptal etmemiz hoş karşılanmaz ve ilave bir panik yaratır diye düşündük." değerlendirmesini yaptı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (2)
MALUM KEMAL: Bjk liyim, Anadolu takımı olmak ne zamandan beri bahse konu oldu...
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CAN: Birakin anadolu teblesmanini real madrid deblesmanindan haber verin
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Spor
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Erdoğan'dan Ali Babacan'ın partisi hakkında ilk yorum Spor
Erdoğan'dan Ali Babacan'ın partisi hakkında ilk yorum
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Spor
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı Spor
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Spor
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Babacan'ın parti tanıtımını yaptığı otelde 19 yıllık 'AK Parti' detayı Spor
Babacan'ın parti tanıtımını yaptığı otelde 19 yıllık "AK Parti" detayı
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran 'Bitcoin Safiye' elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Abdulhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Hadise Uğur Akkuş Sadi Konuk Müslüm Gürses
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla İtalya Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 15:16:39. #1.15#