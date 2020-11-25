Galatasaray'ın Aralık ayındaki olağanüstü genel kurulu, koronavirüs nedeniyle yapılamayacak
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Galatasaray'ın Aralık ayındaki olağanüstü genel kurulu, koronavirüs nedeniyle yapılamayacak

25.11.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:48
Galatasaray'ın Aralık ayındaki olağanüstü genel kurulu, koronavirüs nedeniyle yapılamayacak

Galatasaray'ın 19-26 Aralık tarihinde gerçekleşmesi beklenen olağanüstü genel kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararın ardından iptal oldu. Sarı-kırmızılıların Mayıs 2021'de olağan kongresini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Galatasaray Kulübü, Aralık ayında yapılması için başvurduğu olağanüstü genel kurulunu gerçekleştiremeyecek. 19-26 Aralık tarihlerinde genel kurulu olağanüstü seçim için toplamak isteyen sarı-kırmızılılar, koronavirüs salgını nedeniyle bunu yapamayacak.

İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermişti. 1 Aralık 2020 olan bu tarihin 28 Şubat 2021'e uzatılacağı öğrenildi.

TEBLİGAT GALATASARAY'A KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÖNDERİLECEK

Bu tarihe kadar genel kurulların toplanmasına izin verilmeyeceği, pandeminin seyrine göre bu konuda tekrar karar alınacağı öğrenildi. Valiliklerin, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bu tebligatı Galatasaray Yönetimi'ne yakın zamanda dernekler Masası aracılığıyla göndermesi ve kulübün de bunu resmi olarak açıklaması bekleniyor. Galatasaray'dan olağan kongre zamanı ise Mayıs 2021.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HAGİ10: kenetlenin başka GALATASARAY yok
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