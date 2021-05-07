Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Işın Çelebi, listelerini divan kuruluna teslim etti Açıklaması
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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Işın Çelebi, listelerini divan kuruluna teslim etti Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Işın Çelebi, listelerini divan kuruluna teslim etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından eski devlet bakanı ve sarı-kırmızılı kulübün eski 2. başkanı Işın Çelebi, 44 kişiden oluşan kurul listelerini divan kuruluna verdi.

Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından eski devlet bakanı ve sarı-kırmızılı kulübün eski 2. başkanı Işın Çelebi, 44 kişiden oluşan kurul listelerini divan kuruluna verdi.

Türk Telekom Stadı'na gelen Çelebi, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini ve 150'den fazla imzayla teslim etti.

Mevcut ortamın çok sağlıksız olduğunu savunan Çelebi, "Galatasaray camiasının birliği ve beraberliği için bütün Galatasaray camiası ile yola çıktık. Bu sadece benim değil bütün Galatasaray üyelerinin ve taraftarının 'biz' ve 'ortak akıl' hareketi. Bizim için liste çıkaramayacağımızı, ıslak imza veremeyeceğimizi söylüyorlardı. 160'tan fazla ıslak imzayla listelerimizi verdik ancak bu ortamın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Son derece sağlıksız ve hukuk açısından tartışmalı bir ortam var." diye konuştu.

Işın Çelebi, söz konusu ortama endişeyle baktığını belirterek, "Bu şartlarda hukukun ve insan sağlığının çok önemli olduğu kanaatindeyim. Hindistan'daki gelişmeleri görüyoruz. İnsanlar oksijen tüpleriyle yaşamaya başladılar. hastaneler çok büyük sıkıntıda. Bu şartlarda insan sağlığına öncelik verilmesi gerektiğini düşüncesindeyim. Her şeyin daha iyi olmasını diliyorum. Galatasaray'ın birlik ve beraberliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, bölünmemeli, mahkeme kapılarına düşmemeli. Galatasaray'ın başarısı, gücünden ve birliğinden kaynaklanmakta." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu listesinde kadınlar ve gençlerin çoğunlukta olduğunu aktaran Çelebi, "Listemizdeki 6 kadının 5'i yönetim kurulunda. Hepsi iş hayatında çok başarılı kadınlar. Galatasaray'da bir ilk olacak. Yepyeni, gençlerden oluşan bir liste oluşturduk. Galatasaray'ın geleceğini planlayacak pırıl pırıl bir liste sunduk. Bu isimlerin birçoğu tanınmıyor ama hiçbiri Galatasaray kulislerinde yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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