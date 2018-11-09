Galatasaray, Kayserispor'a Konuk Olacak!

Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 45. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Kayserispor'a Konuk Olacak!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında  yarın deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak  karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan  Galatasaray, topladığı 20 puanla 12. haftaya lider Medipol Başakşehir'in 4 puan  gerisinde averajla 2. sırada girdi.

Son 7 maçından bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrılan  Kayserispor ise 12 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

Terim, Şaş ve 3 futbolcu cezalı

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yaşanan olaylar  nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu  (PFDK) tarafından cezalandırılan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör  Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues müsabakada  görev yapamayacak.

PFDK'nın 7 maç ceza verdiği Terim ile 8 müsabakayla cezalandırılan  Hasan Şaş, karşılaşmada takımın başında bulunmayacak. Maçta Galatasaray'ı  yardımcı antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala idare edecek.

Sarı-kırmızılı takımda 6 maçla cezalandırılan Donk, 5 müsabaka ceza  alan Ndiaye ve 3 maçtan men edilen Rodrigues de Kayserispor karşılaşmasının  kadrosunda yer almayacak.

Sakat futbolcuların durumu

Galatasaray'da ameliyat edilen Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo da  müsabakada oynayamayacak.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Fernando Reges'in de maçta forma  giymesi beklenmiyor. Eren Derdiyok'un durumu ise bugün yapılacak antrenmandan  sonra netlik kazanacak.

Bu arada Faslı futbolcu Younes Belhanda karşılaşma öncesinde sarı kart  ceza sınırında bulunuyor. Belhanda maçta kart görmesi durumunda, ligin 13.  haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

5 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, son 5 resmi maçında galibiyet elde edemedi.

 Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar  Ligi'nde ise 2 müsabakayı kazanamadı.

Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur  Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar  Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrılırken,  deplasmandaki müsabakayı ise kaybetti.

Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 7  gole engel olamadı

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un  sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara  üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 44 müsabakada Galatasaray 27, Kayserispor ise  sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 95 golüne, Kayserispor 33 golle yanıt verebildi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 3-1'lik  skorlarla kazandı.

Kayseri'deki maçlar

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda  ise 22 lig maçında 9 kez yendi.

Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada  taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 18, Galatasaray ise deplasmanda 31  gol attı.

Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974  sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0  kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 21 müsabakadan  9'unu yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu  galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0  ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda  oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 44  maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Skorer

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