Galatasaray, Kasımpaşa'ya Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i önerdi

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Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon planlamasında yer almayan 34 yaşındaki futbolcu Ryan Babel'i, eski takımı Kasımpaşa'ya önerdi. Kasımpaşa, Babel'in 2,5 milyon euroluk maaşının en fazla yarısını karşılayabileceğini iletti.

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, 34 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi.

"YARISINI ÖDERİZ"

Kasımpaşa'nın teklifi ise yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Hollandalı yıldızın maaşının bir bölümünü ödemek oldu.

TWENTE DE TAKİPTE

Ryan Babel'in durumunu Hollanda ekibi Twente'nin de takip ettiği belirtildi. Hollandalı futbolcu da Galatasaray'da devam etmeye gönülsüz.