Galatasaray - Kasımpaşa maçında 11'ler belli oldu! Terim'den kadroda büyük sürpriz

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde üst üste 5 maçtır kazanan ve son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşısında serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Maç öncesi iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup eden ve ligdeki galibiyet serisini 5'e çıkaran sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek hem üst üste 6. galibiyetini hem de dün Fenerbahçe'ye devrettiği liderliği geri almak istiyor.

Ligde 3 maçtır kazanamayan konuk ekip Kasımpaşa ise şanssızlığını Galatasaray'a karşı kırmak istiyor.

TERİM'DEN KADRODA BÜYÜK SÜRPRİZLER

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Kasımpaşa karşısındaki kadroda ciddi rotasyona gitti. Stoperde Donk yerine Luyindama'ya, sol bekte Emre Taşdemir yerine Ömer Bayram'a ve orta sahada Taylan ve Belhanda yerine Gedson Fernandes ve Etebo'ya şans veren Terim, Onyekuru'nun yerine de Ryan Babel'i 11'e dahil etti.

Sarı-kırmızılılarda Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan cezaları nedeniyle, Sofiane Feghouli ve Marcelo Saracchi sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, koronavirüse yakalanan Halil Dervişoğlu da maç kadrosunda yer almadı.

Saat 16.00'da başlayacak ve Erkan Özdamar'ın yöneteceği mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin