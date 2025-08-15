Galatasaray Karagümrük CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Karagümrük maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Galatasaray Karagümrük canlı nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Galatasaray Karagümrük maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

İlk 11'ler şöyle:

Galatasaray 11'i: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz.

Fatih Karagümrük 11'i: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur.

Galatasaray Karagümrük maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Karagümrük maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Karagümrük maçı bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Karagümrük maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.