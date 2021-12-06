Arda Turan ve Mustafa Ceceli, sosyal medyayı sallayan komik besteyi seslendirdi
Arda Turan, ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile piyanonun başına oturdu. İkili, sokak şarkıcılarının "Waka Waka Arda abi" bestesini seslendirdi. Bu video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Arda Turan, ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile bir araya geldi. İkili, sokak şarkıcılarının Arda için yaptığı "Waka Waka Arda abi" bestesini seslendirdi.
ÇOK İZLENİYOR
İspanya'da oynarken Türkiye'ye ziyarete gelen Arda,"Waka Waka Arda abi" bestesiyle karşılanmıştı. Sokak şarkıcılarının yaptığı o beste sosyal medyada halen çok izleniyor.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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