Arda Turan ve Mustafa Ceceli, sosyal medyayı sallayan komik besteyi seslendirdi

Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Arda Turan, ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile bir araya geldi. İkili, sokak şarkıcılarının Arda için yaptığı "Waka Waka Arda abi" bestesini seslendirdi.

ÇOK İZLENİYOR

İspanya'da oynarken Türkiye'ye ziyarete gelen Arda,"Waka Waka Arda abi" bestesiyle karşılanmıştı. Sokak şarkıcılarının yaptığı o beste sosyal medyada halen çok izleniyor.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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