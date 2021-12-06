Arda Turan ve Mustafa Ceceli, sosyal medyayı sallayan komik besteyi seslendirdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arda Turan ve Mustafa Ceceli, sosyal medyayı sallayan komik besteyi seslendirdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Arda Turan, ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile piyanonun başına oturdu. İkili, sokak şarkıcılarının "Waka Waka Arda abi" bestesini seslendirdi. Bu video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Arda Turan, ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile bir araya geldi. İkili, sokak şarkıcılarının Arda için yaptığı "Waka Waka Arda abi" bestesini seslendirdi.

Galatasaray kaptanı Arda Turan ve Mustafa Ceceli'nin komik düeti sosyal medyayı sallad

ÇOK İZLENİYOR

İspanya'da oynarken Türkiye'ye ziyarete gelen Arda,"Waka Waka Arda abi" bestesiyle karşılanmıştı. Sokak şarkıcılarının yaptığı o beste sosyal medyada halen çok izleniyor.

Galatasaray kaptanı Arda Turan ve Mustafa Ceceli'nin komik düeti sosyal medyayı sallad

Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler konuştu? Her şey ortaya çıktı

Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler konuştu? Her şey ortaya çıktı

 'Pes' dedirten atama! Atilla Karaoğlan'a bir haftada üç büyük maç

"Pes" dedirten atama! Atilla Karaoğlan'a bir haftada üç büyük maç

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title