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Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi

AA, Basir Gülüm - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

Özel uçakla Konya Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi

Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi

Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi

AA / Basir Gülüm - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Galatasaray, Konya, Spor, Haberler

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