Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'ın pasör çaprazı Alexia Carutasu'yu kiraladı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'ın pasör çaprazı Alexia Carutasu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'ın pasör çaprazı Alexia Carutasu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Rumen oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.

Geçen sezon Sultanlar Ligi ekiplerinden Yeşilyurt'ta kiralık olarak forma giyen Carutasu, Yeşilyurt'un CEV Challenge Kupası'nı kazanmasında önemli bir rol oynamış ve final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük