Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımında oyuncu ve teknik ekipten 4 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımında oyuncu ve teknik ekipten 4 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına 5 Nisan Pazartesi ve 6 Nisan Salı günü yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda dört oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on yedi olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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