Galatasaray, Juventus'lu Sami Khedira'yı gündemine aldı
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Galatasaray, Juventus'lu Sami Khedira'yı gündemine aldı

Orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray bir dönem Real Madrid forması da giyen Juventus'lu Sami Khedira'yı transfer etmek istiyor.

21.09.2020 17:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:36

Galatasaray'ın Juventus tarafından gözden çıkarılan Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira'nın durumunu sorduğu iddia edildi.

İtalyan basınının iddiasına göre; Galatasaray'ın Sami Khedira konusunda bilgi aldı. Ancak kulüpler düzeyinde veya oyuncunun menajeri ile iletişime geçilmediği belirtilirken; Khedira'nın yüksek maliyetinde indirime gidip gitmesine göre ilginin şekilleneceği vurgulandı.

Sami Khedira sakatlığı nedeniyle Juventus'ta beklentileri karşılayamadı. İtalyan ekibiyle sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek olan Khedira, Almanya Milli Takımı'nın formasını 77 kez giydi.

REAL MADRİD FORMASI DA GİYDİ

Kariyerinde Real Madrid forması da giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Juventus'ta geçen sezon 18 maça çıkarak 1 asist katkısında bulundu.

Galatasaray, Juventus'lu Sami Khedira'yı gündemine aldı

Kaynak: Haberler.com

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