Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı Transfer çalışmalarına ara vermeyen Galatasaray, Norveç'in Sarpsborg takımında forma giyen Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı. Sarı kırmızılılara imza atması beklenen oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelebileceği belirtildi.

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda yetenek avcılarının meyvesi olan Malili futbolcu Ismaila Coulibaly'nin çubuklu forma giymeye çok yakın olduğu dile getirildi. Yönetimin bu sezon Sarpsborg'ta 12 maçta 4 gol ve 1 asist yapan genç ismi cüzi bir miktara bitireceği öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Transferinde sona yaklaşılan futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelebileceği aktarıldı.

HÜCUMA YÖNELİK OYNAMAYI SEVİYOR

19 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, hücuma yönelik oynamayı daha çok seviyor. 1.83 boyundaki Coulibaly, Mali'nin U20 takımında da forma giyiyor. Futbola ülkesindeki Duguwolofila ekibinde başlayan Coulibaly, Ocak 2019'da Sarpsborg'a transfer edildi ve lacivert beyazlılarda 26 maçta forma giydi.

NDIAYE'YE BENZİYOR

Yaşına göre oldukça kuvvetli bir fizik yapısına sahip olan Coulibaly sürati ve top tekniğiyle de dikkat çekiyor. Stil olarak Badou Ndiaye'ye benzetilen ve orta sahadan topu rakip kaleye taşıma görevini üstlenen Coulibaly için cüzi bir bonservis ödeneceği öğrenildi. Genç isim bu sezon Süper Lig'in en sürpriz transferi olabilir.