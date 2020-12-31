Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti
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Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti

31.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:40

Galatasaray, Başakşehir'in milli orta sahası İrfan Can Kahveci için aracılarla nabız yokladı. Turuncu-lacivertlilerin Başkanı Gümüşdağ da kapıyı kapatmadı ancak resmi teklif halinde Brezilyalı stoper Marcao'yu isteyeceğini iletti.

Galatasaray, Türkiye'nin konuşacağı bir transfer için nabız yoklamaya başladı. Cimbom, Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin transferi için düğmeye bastı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa'da ses getiren başarılı orta sahanın sarı-kırmızılı formayı giymesi için aracılarla Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile temas kuruldu. Henüz resmi bir teklif yapılmasa da Başakşehir'i olası bir teklife nasıl bakacağı üzerinde duruldu.

"BİZ DE MARCAO'YU İSTERİZ, NE DERLER BİLMİYORUM"

Edinilen bilgilere göre Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'ın ayrılmasına sıcak bakmamakla birlikte Galatasaray'ın teklifini de dinleyebileceğini iletti. Gömüşdağ'ın yakın çevresine, "İrfan Can elimizdeki en önemli değerlerden. Bonservisini Türkiye'den bir kulübün ödemesi zor. Takas teklifi yapılırsa Galatasaray'dan Marcao'yu isteriz. Onlar ne der bilmiyorum" dediği öğrenildi. Dikkatler, takasta Diagne'yi önermeyi düşünen sarı-kırmızılı yönetimin tavrına çevrildi.

KANKALARI TAM SAHA PRESTE

Takasın İrfan Can Kahveci tarafında ise ikilem mevcut. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen milli yıldıza, yakın arkadaşları Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Galatasaray'a gelmesi için yakın markaj uyguluyor.

FATİH TERİM DE İSTİYOR

FATİH Terim, hem değişecek yabancı kuralı hem de zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle yerli oyunculara ağırlık veriyor. Salih Uçan ve Aytaç Kara'yı transfer gündemine alan Terim, İrfan Can'a da çok sıcak bakıyor.

(Sözcü)

Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti
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