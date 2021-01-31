Galatasaray'ın yeni transferi Mohamed, eksik askerlik evrakları nedeniyle Türkiye'ye gelemedi
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Galatasaray'ın yeni transferi Mohamed, eksik askerlik evrakları nedeniyle Türkiye'ye gelemedi

31.01.2021 17:22 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:47

Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mustafa Mohamed'de sürpriz bir rötar çıktı. Kahire'de askerlikle alakalı eksik evraklar nedeniyle seyahati ertelenen 23 yaşındaki forvet beklemek zorunda kaldı.

Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mustafa Mohamed'de beklenmeyen bir sıkıntı çıktı. Normalde dün gece saatlerinde İstanbul'da olması beklenen golcü futbolcunun askerlik sorunları ve belgeleri nedeniyle Kahire'den çıkmasının engellendiği ifade edildi.

Mısır basınında yer alan haberde, askerlik belgeleriyle alakalı eksikleri olan 23 yaşındaki forvetin herhangi bir dış ülkeye seyahat edilmesine izin verilmediği bildirildi.

ASKERİ BİRLİKTEN İZİN ALINMASI GEREKİYOR

Kahire'deki askeri birlikten izin alınması gerektiği ve belirtilen evrakların tesliminin olması şartı dile getirildi.

Ancak şu anda sorunun çözülmek üzere olduğu ve ilerleyen saatlerde Mustafa Mohamed'in Mısır'dan Kahire'den ayrılarak İstanbul'a geleceği ve Galatasaray'a resmen katılacağı bildirildi.

(Milliyet)

Galatasaray'ın yeni transferi Mohamed, eksik askerlik evrakları nedeniyle Türkiye'ye gelemedi
Haber Yorumları (4)
TAHTARAVELLİ CİNCON: Bunların her işi böyledir çünkü doğruyla işleri olmaz.
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SEMT-İ SAKARYA: Şaşırdıkmı? Bi işinizdede illegal bişey çıkmasın. . .
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PLATON: Bu olayin kosmayla futbolu bilmekle sporla ne ilgisi var. Bu borc batagindaki klupler o senin tv basinda patos yiyenler dediklerinden kazaniyor parayi bunuda bilesin.
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