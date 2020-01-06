Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın RB Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, İstanbul'a geldi. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen Saracchi, sosyal medya hesabından Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin ile çekildiği fotoğrafını paylaştı.
Sol bekte Nagatomo ve Emre Taşdemir'den yeterli verimi alamayan Galatasaray, Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile anlaşmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Saracchi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti.
Yeni transfer Marcelo Saracchi bugün İstanbul'a geldi. Uruguaylı futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile birlikte fotoğrafını paylaştı.
Galatasaray'ın kısa sürede transferi resmileştirip KAP'a bildirmesi bekleniyor.
Haber Videosu: Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi
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Vay be Gs eskiden çilek alırdı şimdi muşmula alıyor. . . O da kiralık.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır