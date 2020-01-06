: Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi

06.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:25

Sol bekte Nagatomo ve Emre Taşdemir'den yeterli verimi alamayan Galatasaray, Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile anlaşmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Saracchi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti.

Yeni transfer Marcelo Saracchi bugün İstanbul'a geldi. Uruguaylı futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile birlikte fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray'ın kısa sürede transferi resmileştirip KAP'a bildirmesi bekleniyor.

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