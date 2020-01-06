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Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın RB Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, İstanbul'a geldi. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen Saracchi, sosyal medya hesabından Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin ile çekildiği fotoğrafını paylaştı.

06.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:25

Sol bekte Nagatomo ve Emre Taşdemir'den yeterli verimi alamayan , Uruguaylı sol bek ile anlaşmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Saracchi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti.

Yeni transfer Marcelo Saracchi bugün 'a geldi. Uruguaylı futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile birlikte fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray'ın kısa sürede transferi resmileştirip KAP'a bildirmesi bekleniyor.


Haber Videosu

: Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi
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