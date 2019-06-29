Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz kimdir?

Eski adıyla Jimmy Touma, Galatasaray'ın yeni transferi olarak takıma geliyor. Galatasaray, futbolcuya istediği teklifi yapmayınca transfer bir süre askıya alınmıştı. Jimmy Durmaz nereli, kaç yaşında, hangi takımda?

JİMMY DURMAZ KİMDİR?

Aslen Süryani olan Jakup Jimmy Durmaz, 22 Mart 1989'de İsveç'de dünyaya geldi. BK Forward'da başladığı futbol yaşantısında Temmuz 2008'da Allsvenskan ekiplerinden Malmö FF'ye transfer oldu.

MALMÖ FF TAKIMINA TRANSFERİYLE YILDIZI PARLADI

Durmaz, Temmuz 2008'da Allsvenskan ekiplerinden Malmö FF'ye transfer oldu. 14 Temmuz 2008'de Hammarby IF karşısında 44. dakikada Jeffrey Aubynn'in yerine oyuna girerek, ilk resmi maçına çıktı. 3 Kasım 2008'de oynanan rövanş maçında ise ilk golünü atmayı başardı. 13 maçta golle buluşamayan futbolcu, sezon sonunda Malmö ile birlikte İsveç şampiyonluğu yaşadı. Durmaz'ın kendini gösterdiği sezon 2010 sezonu oldu. Sezonun üçüncü haftası ilk kez Malmö ilk 11'inde sahaya çıktı. 27 maçta 2 golle sezonu tamamladı. 2011'de ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Durmaz, ilk UEFA maçına Havnar Bóltfelag karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıktı.

İSVİÇRE MİLLİ TAKIMINDA YER ALDI

2012 yılında da Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 20 Ağustos 2012'de Antalyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Gençlerbirliği forması giydi. 2 milyon Euro'ya Yunanistan ekibi Olympiakos'a transferi yapıldı. Burada geçirdiği 2 yılın ardından da Toulose'a gitti. Jimmy Durmaz, İsviçre Milli Takımı'nın formasını da 48 kez giydi.