Galatasaray'ın yeni sportif direktörü ve ekibi ne kadar kazanacak? İşte detaylar

Galatasaray'da yeni dönem başlıyor. Burak Elmas'ın danışmanı dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos, sportif direktör olarak Pasquale Sensibile'yi görevlendirdi. Sabah'ın haberine göre; Sensibile 400 bin euro ücret alacak. Sensibile, yanında scout şefi getirdi. Şef, 60 bin euro yıllık ücret alacak.

İSTANBUL'A GELDİLER

Galatasaray'da sportif direktörlük görevine başlayacak olan Pasquale Sensibile'nin yanında İspanyol bir scout da İstanbul'a geldi. İtalyan futbol adamıyla birlikte bu scout da görev yapacak. 50 yaşındaki İtalyan futbol adamı kısa süre içinde Galatasaray'daki görevine başlayacak.

PASQUALE SENSBILE KİMDİR?

Sportif direktörlük kariyerine 2009/10 yılında Novara'da başlayan Sensibile 2011/12'de Sampdoria ve 2013/2014'te Mantova'da görev yaptı. 2014/2015'te Roma'da gözlemcilik yapan İtalyan futbol adamı, 2016/17 yılının sezonun ilk yarısında Trapani ikinci yarısında ise Alessandria'da sportif direktörlük yaptı. Sensibile son olarak 2018/2019 yıllarında Roma'da gözlemcilik görevinde bulundu.

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