Galatasaray'ın yeni hocası kim? Bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'ın yeni hocası kim? Bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Uzun yıllar Guardiola'nın yardımcılığını yapan Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'in felsefesi ve idari tarzı hayli merak ediliyor. Torrent'in bir röportajında kullandığı, "Takımlarım deplasmanda da evinde gibi oynar" ifadesi Galatasaraylı taraftarları hayli umutlandıracak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün düzenlediği basın toplantısında Domenec Torrent'in takımın yeni hocası olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın yeni hocası kim? Bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek

59 yaşındaki hoca, uzun yıllar Pep Guardiola ile çalıştı. 2007'de Guardiola ile Barcelona'da yolları kesişen Torrent, ardından hep yanında oldu. Barcelona A Takımı, Bayern Münih ve Manchester City'yde Guardiola'nın yanından hiç ayrılmadı. 2018'de teknik direktörlüğe adım attı.

Galatasaray'ın yeni hocası kim? Bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek

İspanyol hoca, ABD'de New York City ve Brezilya'da Flamengo'yu çalıştırdı. Kasım 2020'den beri boşta. Torrent, Amerika ve Brezilya deneyimlerinin kendisine çok şey kazandırdığını düşünüyor.

Torrent'in 2020 Haziran'da Athletic'e verdiği röportajda kullandığı ifadeler hayli dikkat çekti. İspanyol hoca o röportajında oyun felsefesi hakkında, "Pep ile taktik konusunda yüzde 90-95 anlaştık. Onunla futbolu çok benzer görüyorum. Takımlarım deplasmanda da evinde gibi oynar. Ondan önce 15 yıl antrenörlük yaptım. Onunla birlikte çok güçlendim" ifadelerini kullanıyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık

 Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title