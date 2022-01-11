Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Aslan, yeni hocasına çok çabuk kavuştu. Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İspanyol hoca Domenec Torrent'i taşıyan uçak, 23.30'da İstanbul'a iniş yaptı.
Galatasaray'ın teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı Domenec Torrent İstanbul'a geldi. İspanyol hocanın uçağı, 23.30'da İstanbul'a iniş yaptı.
IŞITAN GÜN KARŞILADI
Yeni teknik direktör Domenec Torrent'i, İstanbul'da Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün karşıladı. Torrent ismini ilk olarak Işıtan Gün gündeme getirmişti. Işıtan Gün geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, "Yeni yardımcı antrenörümüz olacak" demişti.
"YARDIMCI OLARAK ANLAŞTIK"
Başkan Burak Elmas bugün düzenlediği basın toplantısında, "Kendisinin yardımcı antrenör olması konusunda anlaşmıştık. Ama teknik direktörümüz oldu" ifadelerini kullandı.
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