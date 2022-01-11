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Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Aslan, yeni hocasına çok çabuk kavuştu. Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İspanyol hoca Domenec Torrent'i taşıyan uçak, 23.30'da İstanbul'a iniş yaptı.

Galatasaray'ın teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı Domenec Torrent İstanbul'a geldi. İspanyol hocanın uçağı, 23.30'da İstanbul'a iniş yaptı.

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı

IŞITAN GÜN KARŞILADI

Yeni teknik direktör Domenec Torrent'i, İstanbul'da Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün karşıladı. Torrent ismini ilk olarak Işıtan Gün gündeme getirmişti. Işıtan Gün geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, "Yeni yardımcı antrenörümüz olacak" demişti.

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı

"YARDIMCI OLARAK ANLAŞTIK"

Başkan Burak Elmas bugün düzenlediği basın toplantısında, "Kendisinin yardımcı antrenör olması konusunda anlaşmıştık. Ama teknik direktörümüz oldu" ifadelerini kullandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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