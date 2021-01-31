Galatasaray'ın transferi için görüştüğü Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes'in koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak ricasında bulunurken, karantinada olan yıldız futbolcunun sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray, bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes için anlaşma sağladı. Galatasaray, yıldız oyuncunun transferini KAP'a bildirdi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Sözcü'nün haberine göre, Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes'in koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE İKİ ÖNEMLİ MAÇTA OLMAYACAK

Transfer gerçekleşirse Fernandes, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

GALATASARAYLI YÖNETİCİLER BAKAN KOCA'DAN UÇAK RİCASINDA BULUNDU

Galatasaraylı yöneticiler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak ambulans uçak ricasında bulundu. Testi pozitif çıktığı için karantinada olan Portekizli futbolcu sabah saatlerinde İstanbul'da olacak. Sağlık Bakanlığı görevlileri de Galatasaray'ın ricası sonrasında oyuncuyu İstanbul'a getirmek üzere Londra'ya uçtu.