Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde Motherwell'i 5-1 mağlup etti
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Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde Motherwell'i 5-1 mağlup etti

27.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:35

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde Motherwell'i deplasmanda 5-1 mağlup etti. Rangers, aldığı bu sonuçla yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

İskoçya Premiership'in 9. haftasında Fir Park Stadı'nda Motherwell'e konuk olan Rangers, 12 ve 37. dakikalarda James Tavernier, 28. dakikada James Jones, 75 ve 80. dakikalarda da Cedric Itten'in golleriyle rakibini 5-1 yendi.

NAMAĞLUP LİDERLİKLERİNİ SÜRDÜRDÜLER

Motherwell'in tek golünü 87. dakikada George Edmundson (kendi kalesine) kaydetti.

Rangers, ligde 7. galibiyetini alarak 23 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde Motherwell'i 5-1 mağlup etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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