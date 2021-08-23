Galatasaray'ın penaltısı es geçilince taraftarlar isyan bayrağını açtı! Paylaşımlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi
Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların kullandığı korner vuruşunda Hataysporlu Falette'nin Nelsson'u ceza sahasında düşürmesi sonrası, Galatasaralı futbolcular penaltı bekledi ancak hakem Hüseyin Göçek devam kararı verdi. Pozisyon sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada isyan etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'la karşılaşıyor. Karşılaşmada tartışmalı penaltı pozisyonu sarı-kırmızılı taraftarları isyan ettirdi.
HÜSEYİN GÖÇEK PENALTIYI VERMEDİ
Korner vuruşunda Falette ceza sahası içinde Galatasaray'ın yeni transferi Nelsson'u düşürdü. Sarı-kırmızılı futbolcular penaltı beklerken hakem Hüseyin Göçek düdüğünü çalmadı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarının penaltılarının verilmediğini belirterek paylaşımlarıyla Göçek'e isyan etti.