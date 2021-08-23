Galatasaray'ın penaltısı es geçilince taraftarlar isyan bayrağını açtı! Paylaşımlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi

Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların kullandığı korner vuruşunda Hataysporlu Falette'nin Nelsson'u ceza sahasında düşürmesi sonrası, Galatasaralı futbolcular penaltı bekledi ancak hakem Hüseyin Göçek devam kararı verdi. Pozisyon sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada isyan etti.