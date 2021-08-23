Galatasaray'ın penaltısı es geçilince taraftarlar isyan bayrağını açtı! Paylaşımlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi
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Galatasaray'ın penaltısı es geçilince taraftarlar isyan bayrağını açtı! Paylaşımlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi

Galatasaray'ın penaltısı es geçilince taraftarlar isyan bayrağını açtı! Paylaşımlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların kullandığı korner vuruşunda Hataysporlu Falette'nin Nelsson'u ceza sahasında düşürmesi sonrası, Galatasaralı futbolcular penaltı bekledi ancak hakem Hüseyin Göçek devam kararı verdi. Pozisyon sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada isyan etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'la karşılaşıyor. Karşılaşmada tartışmalı penaltı pozisyonu sarı-kırmızılı taraftarları isyan ettirdi.

HÜSEYİN GÖÇEK PENALTIYI VERMEDİ

Korner vuruşunda Falette ceza sahası içinde Galatasaray'ın yeni transferi Nelsson'u düşürdü. Sarı-kırmızılı futbolcular penaltı beklerken hakem Hüseyin Göçek düdüğünü çalmadı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarının penaltılarının verilmediğini belirterek paylaşımlarıyla Göçek'e isyan etti.

Galatasaray'ın penaltısı es geçilince taraftarlar isyan bayrağını açtı! Paylaşımlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi
Galatasaray'ın penaltısı es geçilince taraftarlar isyan bayrağını açtı! Paylaşımlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi
Galatasaray'ın penaltısı es geçilince taraftarlar isyan bayrağını açtı! Paylaşımlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi
Galatasaray'ın penaltısı es geçilince taraftarlar isyan bayrağını açtı! Paylaşımlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi
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Ali Gülhan
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Galatasaray'ın penaltısı es geçilince taraftarlar isyan bayrağını açtı! Paylaşımlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi - Haberler Spor
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