Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Etobo, milli maçta sakatlandı

Sierra Leone maçında sakalanan Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Oghenekaro Etebo, karşılaşmayı tamamlayamadı. Bu gelişmenin ardından ligdeki Kayserispor maçı öncesi sarı kırmızılı kulüpte koronalı ve sakat olan futbolcu sayısı toplamda 9'a yükseldi.

Koronavirüs ve sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da sakatlar kervanına Nijeryalı futolcu Oghenekaro Etobo da katıldı. Ülkesinin Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynadığı Sierra Leone maçında sakatlanan Etobo, müsabakayı tamamlayamadı.

Bu sakatlığın ardından Galatasaray'da Milli arada sakatlık ve koronavirüs teşhisi konan futbolcuların sayısı 9 oldu. Sakatlığı bulunan isimlerden Muslera'nın dışında Falcao ve Luyindama'nın yanı sıra Elabdelaoui, Babel, Arda ve ismi açıklanmayan 2 isme koronavirüs teşhisi konmuştu.

TERİM KADRO KURMAKTA ZORLANIYOR

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile 23 Kasım Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu gelişmelerin ardından kadro kurmakta zorlanıyor.