Galatasaray'ın Mostafa Mohamed hamlesi sonuç verdi! Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak

Galatasaray, Mısır Futbol Federasyonu'na yazı yazdı ve Mostafa Mohamed'in Tokyo Olimpiyatları'na katılmamasını istedi. Kabul gören bu istek sonrasında Mohamed, Mısır Milli Takım kadrosundan ayrılacak. Yıldız futbolcu, Perşembe günü İstanbul'da olacak ve sarı-kırmızılı formayla yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Golcü futbolcu böylece Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında sahada olabilecek.