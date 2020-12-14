Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor
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Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor

14.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:56
Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray, yarın saat 21.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda 3. Lig 2. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.

Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği oynayacakları karşılaşma ile birlikte ilk kez rakip olacak.

Galatasaray, kupayı en çok kazanan takım

Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayacak olan Galatasaray, bu kupayı en çok kazanan takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen organizasyonda 18 kez kupayı müzesine götürdü. Cimbom son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı.

6 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de 12. haftayı BAY geçen Galatasaray, son oynadığı 6 maçta rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 5 galibiyet alırken, 1 kez berabere kaldı. Aslan son mağlubiyetini evinde Alanyaspor'a karşı 2-1'lık skorla aldı. Cimbom bu 6 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırırken, 3 gol yedi.

Darıca Gençlerbirliği kupaya 2. turdan başladı

Darıca Gençlerbirliği kupa macerasına 2. turdan başladı. Bu turda Belediye Kütahyaspor'u 2-1 ile geçen Darıca, 3. Tur'da Zonguldak Kömürspor'u 3-2 yenerek tur atladı. Sarı-yeşilliler, son olarak 4. turda Bandırmaspor'u 1-0 ile geçerek 5. tura yükseldi.

Darıca Gençlerbirliği, 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı 12 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puan ve averajla 4. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Galatasaray'da korona virüs testi pozitif çıkan 22 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu mücadelede yer alamayacak.

Direnç Tonusluoğlu yönetecek

Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği arasında oynanacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bayram Başkan olacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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