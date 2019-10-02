Galatasaray'ın grubunda işler karıştı! İşte puan durumu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ikinci maçında PSG'ye 1-0 mağlup oldu. İlk maçında Brugge ile 0-0 berabere kalan Cim-Bom, grubunda 1 puanla 3. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Real Madrid ise son sırada bulunuyor.

02.10.2019 00:28
Galatasaray'ın grubunda işler karıştı! İşte puan durumu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e sahasında 1-0 mağlup oldu.

FALCAO POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergilemeye çalışan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı. İkinci yarının başında kalesinde golü gören Galatasaray, 15 dakikalık baskısında Radamel Falcao ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Uzatma bölümüde yine baskı kuran Galatasaray, istediği sonucu alamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

CİM-BOM İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla A Grubu'nda ilk yenilgisini aldı. Grubundaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, bir puanda kaldı. Gruptaki ilk maçta Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG ise Galatasaray'a da üstünlük sağlayarak puanını 6'ya çıkardı.

İşte puan durumu:

1- PSG: 6 puan

2- Club Brugge: 2 puan

3- Galatasaray: 1 puan

4- Real Madrid: 1 puan

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YORUMLAR (3)

  • GS:
    madridi yeneriz puan 4 olur psg burusu yener 9 eder burusu yeneriz 7 puan olur deplasmanda madridden 1 puan alırız 8 eder fransada bizi yenerler guruptan cıkarız :D
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