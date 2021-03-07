Galatasaray'ın evindeki galibiyet serisi bitti
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Galatasaray'ın evindeki galibiyet serisi bitti

07.03.2021 21:28 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:36
Galatasaray'ın evindeki galibiyet serisi bitti

Galatasaray'da Sivasspor beraberliği ile Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Galatasaray'da Sivasspor beraberliği ile Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'ndaki son puan kaybını Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak yaşamıştı. Cimbom, bu mücadelenin ardından evinde karşılaştığı Gençlerbirliği, Denizlispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve BB Erzurumspor'u mağlup etmişti. Sivasspor maçıyla Galatasaray'ın bu serisi sona erdi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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