Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü Fransa'nın Lyon takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer, Fransa'da bulunmak istemediğini belirterek Belçika'ya gitti.

Fransa'da koronavirüsten dolayı vaka ve ölüm sayıları son günlerde hızlı bir şekilde artmaya başlarken Lyon forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Jason Denayer'den flaş bir karar geldi.

"SALGINDAN KORKTU"

Belçikalı savunma oyuncusu, koronavirüs nedeniyle Fransa'da bulunmak istemediğini belirtti ve ülkesine döndü. Lyon başkanı Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Denayer'in salgın nedeniyle oldukça korktuğunu ve bu yüzden Fransa'dan ayrıldığını açıkladı.