Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu'dan sürpriz ziyaret

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun, çift kale maçı Fatih Terim ile birlikte izledi. Futbolcular ve kaptan Arda Turan, efsanelere büyük ilgi gösterdi.