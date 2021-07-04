Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu'dan sürpriz ziyaret
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Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu'dan sürpriz ziyaret

Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu'dan sürpriz ziyaret
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun, çift kale maçı Fatih Terim ile birlikte izledi. Futbolcular ve kaptan Arda Turan, efsanelere büyük ilgi gösterdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynandı. Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu'dan sürpriz ziyaret

HAGI HAYRANI ALPASLAN

Kaptan Arda, eski hocası Hagi'ye sarılarak hasret giderdi. Alpaslan Öztürk de hayranı olduğu Hagi ile fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Alpaslan sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Hagi Hagi Hagi" notunu düştü.

Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu'dan sürpriz ziyaret
Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu'dan sürpriz ziyaret
Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu'dan sürpriz ziyaret
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